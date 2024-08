Pedro, do Flamengo, anuncia nascimento das filhas

Atacante do Flamengo, Pedro, casou-se com a psicóloga Fernanda Nogueira em março de 2023 e, em fevereiro de 2024, comunicou que seria papai

O atacante Pedro, do Flamengo, anunciou, nesta terça-feira (13), nas redes sociais, a chegada das filhas gêmeas. As pequenas se chamam Isabela e Antônia, e são fruto do relacionamento do atleta com a psicóloga Fernanda Nogueira.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No Instagram, o atacante postou uma foto com a esposa e as crianças. Na legenda ele escreveu: “Isabela e Antônia – 12/08/2024. O dia que o Senhor reservou para nos dar essas duas bênçãos. Vocês são promessas de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor