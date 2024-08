Palmeiras encerra preparação para o duelo contra o Botafogo

Verdão treina com Estêvão, Felipe Anderson e Zé Rafael, mas titularidade do trio ainda é incerta. Rony projeta duelo no Rio de Janeiro Crédito: Jogada 10

O Palmeiras encerrou sua preparação para o duelo contra o Botafogo, que acontece nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, pelas oitavas de final da Libertadores. E o grande mistério que ronda a Academia de Futebol é se Estêvão vai para o duelo no Rio de Janeiro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Estêvão esteve ausente por duas semanas com uma entorse no tornozelo esquerdo, sofrida contra o Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. Ele fez atividades com o restante dos companheiros e não se queixou de dores. A tendência é que ele viaje com o grupo ao Rio de Janeiro, mas sua titularidade na partida ainda é incerta.

Além disso, Zé Rafael e Felipe Anderson também são dúvidas. O camisa 9 trabalha com restrição após trauma no olho, enquanto o volante faz um trabalho específico. Os dois devem estar na lista de relacionados para o embate no Rio de Janeiro, mas também não têm titularidade garantida. Em contrapartida, Dudu realizou um trabalho separado, ainda em processo de recondicionamento físico, e está fora. Assim como Mayke, que segue em tratamento de dores na panturrilha direita e também será desfalque. Um provável Palmeiras tem: Weverton; Gómez, Murilo e Vitor Reis; Rocha, Aníbal Moreno, Veiga, Zé Rafael e Caio Paulista; Rony e Flaco López.