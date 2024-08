Palmeiras divulga informações de ingressos para clássico com o São Paulo

Choque-Rei será disputado no Allianz Parque, às 16h, do próximo domingo. Sócios Avanti têm prioridade na compra dos bilhetes Crédito: Jogada 10

O Palmeiras divulgou, nesta terça-feira (13), informações sobre venda de ingressos para o clássico diante do São Paulo. Como ainda vale a regra de torcida única no estado, apenas torcedores alviverdes estarão no Allianz Parque no próximo domingo (18), às 16h (de Brasília). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A venda de ingressos será feita de forma escalonada, como usualmente é realizada. Dessa maneira, os sócios Avanti têm prioridade e podem comercializar os bilhetes a partir das 12h (de Brasília) desta quarta-feira, por meio do site .

O público em geral poderá comprar bilhetes a partir das 10h (de Brasília) de sexta-feira (16), no mesmo site citado acima. A venda para os sócios Avanti será dividida de acordo com a pontuação do rating de cada associado, que vai de zero a cinco estrelas. LEIA MAIS: Palmeiras encerra preparação para o duelo contra o Botafogo pela Libertadores Os valores inteiros das entradas variam de R$ 180 (Gol Norte) a R$ 360 (Central Oeste).