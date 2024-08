Pablo comemora retorno ao Botafogo: ‘Feliz e ansioso’

Zagueiro voltou a treinar com bola após longo período de recuperação e em breve estará à disposição do técnico Artur Jorge

Reforço caseiro! O zagueiro Pablo, que ficou meses fora para uma recuperação de uma grave lesão, voltou a treinar com bola e logo estará à disposição do técnico Artur Jorge. A defesa vinha sendo um problema e, até o momento, o Botafogo não negociou com nenhum zagueiro nesta janela de transferências. Dessa forma, a solução parece estar em casa.

O retorno próximo do jogador vem em uma boa hora para o Alvinegro, mas quem não via a hora de voltar era o próprio Pablo. O zagueiro, que chegou ao clube carioca em fevereiro deste ano, atuou apenas uma vez, no dia 21 de abril, contra o Juventude. Ele teve complicações da ruptura do tendão do reto femoral da coxa esquerda, lesão que aconteceu logo nas primeiras semanas no clube.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em sua rede social, Pablo falou sobre sua recuperação e esforço para voltar a atuar e ajudar o clube na temporada.