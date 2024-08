Olimpíada: saiba os atletas brasileiros que mais faturaram em Paris

Medalhas conquistadas em Paris possuíam valores pagos pelo COB de acordo com a posição no pódio

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) paga um valor específico de acordo com cada resultado. Em Paris não foi diferente. No individual, quem faturou o ouro garantiu R$350 mil. A prata paga R$ 210 mil. Já o bronze leva à quantia de R$ 140 mil.

Acima de tudo: Rebeca Andrade foi quem mais faturou medalhas e também financeiramente – Foto: AFP via Getty Images

O fim dos Jogos de Paris possibilita o balanço sobre o desempenho do Brasil na Olimpíada. Para os atletas, uma boa performance em suas respectivas modalidades traz ainda a chance de embolsar uma quantia financeira importante. Neste quesito, o destaque fica com Rebeca Andrade, Beatriz Souza e a dupla Ana Patrícia e Duda.

Nos esportes em dupla e com até seis integrantes, os valores ficaram em R$ 700 mil pelo ouro, R$ 420 mil pela prata e R$ 280 mil pelo bronze. Nos coletivos, com 7 ou mais atletas, a premiação para o ouro é de R$ 1,5 milhão, com R$ 630 mil para a prata e R$ 420 mil para o bronze.

Dessa forma, a ginasta Rebeca Andrade foi a atleta que mais faturou: R$ 826 mil em bonificações (um ouro, duas pratas e um bronze – este último por equipe, com o prêmio dividido entre cinco). Já a judoca Beatriz Souza conquistou um ouro e um bronze (este por equipes, divido por seis), totalizando R$ 490 mil. Ana Patrícia e Duda, dupla do vôlei de praia, faturaram R$ 350 mil cada uma.