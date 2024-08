Neymar comenta vídeo de influencer e aumenta rumores de briga com Endrick

Neymar causou movimentação na internet, mais uma vez, na última segunda-feira (12). Afinal, o atacante respondeu, com risadas, a um vídeo do humorista Negrete no qual faz uma alusão à escolha de Endrick. No caso, uma ironia. A preferência do novo reforço do Real Madrid foi por Jude Bellingham, novo companheiro, ao camisa 10 do Al-Hilal. Assim, a atitude gerou rumores de uma desavença entre os atletas da Seleção Brasileira.

Neymar comentou “Coe, cara” acompanhado de emojis que simulam risada na publicação do influenciador. Em seguida, algumas pessoas condenaram o gesto do jogador do Al-Hilal.