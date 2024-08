Musa do OnlyFans, Madelene Wright recebe chance no futebol inglês

A britânica celebrou sua contratação através de um post nas redes sociais e mostrou-se entusiasmada com os próximos passos no esporte

O Chesham United, que fechou contrato com a jogadora, atua pela quarta divisão do futebol feminino da Inglaterra. O clube fornece futebol para mulheres a partir dos cinco anos em seus SSE Wildcats e tem como objetivo ser um dos embaixadores da modalidade.

“Depois de uma pausa no futebol, dou um grande passo de voltar a jogar em uma liga competitiva e ter subido mais três níveis. Sinto-me grata pela oportunidade e ainda mais entusiasmada com o futuro”, declarou Wirght.

A britânica Madelene Wright, de 25 anos, pôs fim aos rumores que largaria o futebol ao assinar contrato com o Chesham United, da Inglaterra. Famosa no OnlyFans, a atleta chegou a dar uma pausa de três anos no esporte antes de regressar ao esporte.

Madelene Wrigt no OnlyFans

Madele se afastou do futebol por três anos e se transformou em uma das modelos mais bem-sucedidas do OnlyFans – plataforma que se dedica há um tempo. Como produtora de conteúdos, Wright soma mais de 300 mil seguidores no Instagram. No entanto, existiam rumores que a atleta poderia abandonar o esporte definitivamente para virar streamer de games.

Ela deixou o futebol após ser demitida do Charlton por comportamento antiprofissional, em 2020. Ela acabou flagrada bebendo champanhe enquanto dirigia seu Range Rover e recebeu punição por isso. Wright só retornou ao esporte em 2023, quando assinou com o Leyton Orient, da sétima divisão inglesa, e estava sem clube desde o fim do vínculo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.