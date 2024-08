Marcelo Teixeira, em reunião, diz que fechou naming rights para a Vila Belmiro

Em reunião do Conselho Deliberativo do Santos, presidente teria firmado um acordo de 10 anos para mudar nome do estádio do Peixe Crédito: Jogada 10

Em reunião do Conselho Deliberativo, que aconteceu na noite desta segunda-feira (12), o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, revelou que tem um acordo encaminhado para vender os naming rights da Vila Belmiro. O nome da empresa segue em sigilo, mas o contrato seria de 10 anos, com um valor anual de R$15 milhões. A informação foi dada primeiramente pelo ”ge”. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A reunião foi restrita e apenas conselheiros participaram. Contudo, no encontro, Marcelo Teixeira teria afirmado que o acordo está costurado. Além disso, o vínculo deve ser assinado ainda nesta semana. Horas antes do encontro, o Peixe convocou uma entrevista coletiva do mandatário para esta quarta-feira (14), às 11h. Contudo, o assunto não estava especificado. A expectativa é que o anúncio dos naming rights aconteça neste dia.