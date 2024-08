Manchester United anuncia a contratação do zagueiro De Ligt

O Manchester United anunciou oficialmente, nesta terça-feira (13), a contratação de Matthijs de Ligt, que estava no Bayern de Munique. Dessa maneira, o zagueiro holandês reencontra o técnico Erik ten Haag, com quem já trabalhou no Ajax.De Ligt assinou contrato com o United um dia após seu aniversário de 25 anos, com vínculo até 2029 e opção de renovação por mais um ano. Segundo informações da imprensa britânica, os valores da transferência podem chegar a 50 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões).

“Assim que soube do interesse do Manchester United, fiquei empolgado com a oportunidade de enfrentar um novo desafio em um clube tão histórico. Nas conversas, fiquei impressionado com a visão da diretoria e com o papel que eles imaginam para mim”, disse o zagueiro neerlandês.

Além disso, o defensor também ressaltou a influência de Ten Haag na sua decisão.