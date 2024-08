Libertadores: saiba quais são os estádios com a torcida mais próxima ao campo

Vai começar, enfim, o mata-mata da Libertadores. O fator pressão da torcida pode fazer a diferença entre uma classificação para as quartas de final e uma eliminação precoce na principal competição do continente. Levantamento inédito do “Bolavip Brasil” descobriu que, entre os 16 times ainda na disputa pelo título, o Atlético-MG é quem manda os jogos no estádio com a menor distância entre a marca central do campo e a arquibancada. O time carijó vai a Buenos Aires nesta terça-feira (13), visitar o San Lorenzo. Na próxima semana, recebe os portenhos em sua praça esportiva.

Metodologia

Foram considerados os estádios que receberão os jogos dos times disputando as oitavas de final da Libertadores. A saber: Atlético-MG, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras, São Paulo, River Plate, Talleres, San Lorenzo, Nacional, Peñarol, Colo-Colo, The Strongest, Bolívar e Junior Barranquilla.

Em seguida, através do aplicativo do Google Maps, foi calculada a distância entre a marca central do campo e o lugar na arquibancada mais próximo da mesma de cada um dos 14 estádios.