Jogadores raspam cabelo em apoio ao capitão do time sueco na luta contra o câncer; clube faz vaquinha

Atletas e membros da comissão técnica do Kalmar AIK FK, da Suécia, fizeram valer a máxima de ‘muito mais que futebol’. Os companheiros de Markus Hernan, capitão do time sueco, se juntaram e rasparam a cabeça em um ato de solidariedade ao jogador que enfrenta um câncer. O clube, aliás, fez uma vaquinha para arrecadar fundos para auxiliar no tratamento do futebolista.

O vídeo do momento de união dos companheiros de Hernan ganhou o coração dos internautas nas redes sociais. A emoção tomou conta ao final do registro, quando Markus não contém as lágrimas ao se deparar com a surpresa promovida pelos atletas e membros da comissão técnica.

“Estamos unidos na luta contra o câncer”, dizia a legenda do vídeo que viralizou nas redes sociais.