Guarani relembra conquista do Campeonato Brasileiro há 46 anos

No dia 13 de agosto de 1978, o Guarani conquistou seu primeiro e único título nacional, sagrando-se Campeão Brasileiro em uma decisão contra o Palmeiras. Até os dias atuais, é o clube do interior do futebol nacional com a maior conquista da competição mais importante do Brasil.

Sob a liderança do técnico Carlos Alberto da Silva, o Bugre destacou-se com o atacante Careca, a grande estrela daquele time campeão. Em sua companhia, estavam os maestros Renato e Zenon, além da experiência do volante Zé Carlos e do goleiro Neneca. Esses jogadores foram essenciais para o Bugre superar os adversários e chegar à final do Campeonato Brasileiro.

O atual presidente do Guarani, André Marconatto, ressalta a importância dessa conquista nacional para o time da cidade de Campinas.