Guarani anuncia rescisão com atacante ex-joia do Santos

Renyer, de 21 anos, iniciou a carreira pelo Peixe e disputou apenas três partidas pelo Bugre, sem balançar as redes

O Guarani anunciou nesta terça-feira a rescisão de contrato com o atacante Reyner. A passagem da ex-joia do Santos pelo Brinco de Ouro durou apenas quatro meses. Ele fez apenas três jogos pelo Bugre e nenhum gol. O provável destino dele é a Europa, para atuar no futebol holandês.

A ascensão foi exponencial e levou o garoto a estrear profissionalmente em 2020, com 16 anos, contra a Inter de Limeira, pelo Paulistão. Após estreia, Renyer ganhou espaço com o técnico português Jesualdo Ferreira. Ele participou de outras partidas naquela temporada, mas depois retornou ao sub-20.

Após mudanças na comissão técnica, o atacante voltou a jogar pelo profissional em janeiro de 2021 sob o comando de Cuca. Com isso, o Peixe aumentou sua multa pelas boas atuações, chegando a R$ 450 milhões.