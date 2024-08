Grêmio e Fluminense estão escalados para jogão pela Libertadores

Tricolores se enfrentam nesta terça-feira (13), às 19h (de Brasília), em jogo que abre as oitavas de final da competição continental

Grêmio e Fluminense já estão escalados para o jogaço de logo mais, às 19h (de Brasília), que abre as oitavas de final da Libertadores-2024. Os Tricolores se enfrentam pelo jogo de ida, no Couto Pereira, nesta terça-feira (13). Partiu, então, conferir as escalações dos rivais brasileiros.

LEIA MAIS: Clube da Rússia tem baita problema com nome de jogador na camisa

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Tricampeão da América, o Grêmio vem com várias mudanças para dar sequência ao sonho do tetra. Sem poder atuar em sua Arena por conta das tragédias climáticas que acometeram Porto Alegre (RS), a equipe joga no Couto Pereira, em Curitiba (PR).