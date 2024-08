Gols de bola aérea preocupam o Flamengo nos últimos jogos

O Flamengo vive um momento sem vitórias nos últimos jogos. Afinal, teve duas derrotas e um empate. No entanto, conseguiu avançar no placar agregado da Copa do Brasil contra o Palmeiras, na fase de oitavas.

Contudo, um problema recorrente em 2024 são os gols de bola parada sofridos pelo time carioca. Nos jogos contra São Paulo e Palmeiras, pelo Brasileirão, a equipe sofreu gols dessa forma, além do duelo contra o alviverde pela Copa do Brasil, no qual perdeu por 1 a 0, com gol de cabeça de Vitor Reis.

