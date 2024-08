Ganso pede ‘atenção redobrada’ para o Fluminense avançar na Libertadores

Ao longo da vida, é necessário aprender com os erros, que servem de lições para dar a volta por cima. No futebol, essa ideia não é diferente, e o Fluminense teve um exemplo importante na eliminação da Copa do Brasil. Algo que pode ajudar a equipe carioca a não cometer os mesmos deslizes diante do Grêmio, pela Libertadores. Quem compartilhou essa ideia foi Paulo Henrique Ganso.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em entrevista à ESPN, o camisa 10 disse que o Tricolor terá que ter “atenção redobrada” para avançar às quartas de finais da competição continental. O jogador, então, citou a eliminação para o Juventude, quando o time tomou cinco gols no agregado e deu adeus ao torneio em pleno Maracanã.