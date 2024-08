Ganso detona postura do Fluminense: ‘Não pode entregar mais uma vez’

“Primeiro, a gente tem que ter um pouquinho mais de humildade. Quando a gente chega no ataque, a gente tem que procurar o companheiro melhor posicionado, para gente escolher a melhor jogada, a melhor tomada de decisão. Isso está faltando para a nossa equipe: quando chega na parte do ataque, temos que melhorar isso. Duas jogadas, duas faltas, praticamente, desnecessárias. A gente não pode dar essa bobeira em um jogo tão importante como esse”, disse antes de complementar.

Com o resultado, o Grêmio terá a vantagem do empate no jogo de volta das oitavas de final. O Fluminense precisará de uma vitória por dois gols de diferença para se classificar. Caso o Fluminense vença por um gol, a decisão da vaga nas quartas de final será nas cobranças de pênalti.

O jogo de volta das oitavas de final será dia 20, no Maracanã. Antes disso, os times retornam a campo no fim de semana, pela 23ª rodada da competição: o Grêmio recebe o Bahia, sábado, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e o Fluminense joga no mesmo dia contra o Corinthians, no Maracanã.