Flamengo inscreve cinco jogadores na Libertadores. Confira as mudanças!

O Flamengo inscreveu cinco jogadores para as oitavas de final da Libertadores e, consequentemente, para as etapas seguintes, caso o time avance. Para a partida contra o Bolívar na quinta-feira (15), no Maracanã, o técnico Tite já poderá contar com eles. Um dos nomes, aliás, é o de Carlinhos, atacante contratado pelo clube carioca após o prazo de inscrição para a fase de grupos.

Além de Carlinhos, Fabiano, João Alves, Guilherme e Adriel, todos da base, também foram incluídos na competição.