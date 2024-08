Flamengo estuda repatriar Michael após problemas de lesão no elenco

Cebolinha rompeu o tendão de Aquiles da perna esquerda durante o empate com o Palmeiras, no Brasileiro, e não atua mais em 2024

O Flamengo tem condições de recuperar os pontos perdidos no empate com o Palmeiras, no Maracanã, mas o saldo do duelo terminou no vermelho para o clube. Isso porque o Rubro-Negro encerrou a partida com dois lesionados e sabe-se que um deles, o atacante Everton Cebolinha, não atua mais na temporada. Sendo assim, os dirigentes estão correndo contra o tempo para repor o setor e pode ser que a ‘salvação’ esteja em um velho conhecido.

A cúpula rubro-negra precisou recalcular a rota após as lesões de Cebolinha e Matías Viña e, por isso, considera a contratação de Michael para repor a baixa do atacante. Sobre o lateral, no entanto, a palavra ainda é cautela. O clube aguarda a previsão de retorno aos gramados para entender se busca um nome por empréstimo para o setor.

Everton Cebolinha rompeu o tendão de Aquiles da perna esquerda e passará por cirurgia. Com o tempo de recuperação previsto entre quatro e seis meses, podendo ultrapassar até para oito, o atleta não atua mais em 2024.