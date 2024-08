Flamengo divulga balancete do segundo trimestre de 2024. Veja os números!

Segundo o “Ge”, o valor da compra do terreno do Gasômetro, R$ 138,1 milhões, é descontado dos R$ 209,4 milhões.

O Flamengo divulgou, nesta terça-feira (13), o balancete do segundo trimestre de 2024. No documento consta que, até o fim de junho, o clube teve déficit de R$ 79,5 milhões. No entanto, registra R$ 209,4 milhões em caixa, entre dinheiro na conta corrente e aplicações de renda fixa (conforme explicado no documento).

Registro do primeiro trimestre

Anteriormente, o Flamengo informou que nos primeiros três meses do ano o clube obteve um déficit de R$ 63 milhões. Como citado anteriormente, o valor, hoje, é de R$ 79,5 milhões. Segundo a diretoria, o déficit no primeiro semestre é normal, por conta da redução de receitas de participação em competições. A cúpula rubro-negra projeta superávit no fim do ano.

Além disso, o documento do segundo trimestre demonstra que os R$ 209,4 milhões que havia em caixa no final de junho são R$ 74 milhões a mais do que o obtido no primeiro trimestre, apesar das contratações do início do ano (De La Cruz, Matías Viña e Léo Ortiz).

Confira trecho do documento