Existe alguma ‘dependência’ no Vasco no Brasileirão? Saiba

Três jogadores do elenco conquistaram 100% dos pontos do time no torneio e seis atuaram nas oito vitórias na competição; veja quais são

E a fase boa do time na temporada passa muito pela intervenção do interino Rafael Paiva, que já chega a 17 jogos no comando da equipe, sendo 13 pelo Brasileirão. O Jogada10 levantou, então, quais jogadores são primordiais para a campanha do Cruz-Maltino no torneio.

O Vasco reencontrou o caminho das vitórias no Brasileirão no último sábado (10), ao bater o Fluminense por 2 a 0. Encerrando, assim, uma sequência de três jogos sem triunfos no torneio.

Paulo Henrique, com 20 jogos, participou de 96,3% dos pontos do Vasco no Brasileirão. Logo atrás vem Mateus Carvalho, garantindo 92,59% dos pontos conquistados pelo time no torneio nas 17 ocasiões em que atuou.

David e Léo surgem logo depois, participando de 23 dos 27 pontos nos 18 jogos em que estiveram em campo – junto com Adson, Vegetti, Léo Jardim e Paulo Henrique, estes seis são os únicos que estiveram presentes em todas as oito vitórias do Vasco no Brasileirão.

Maicon, com 19 jogos, vem logo após, com 77,78% dos pontos conquistados do time no torneio. JP e Lucas Piton completam o Top-10 de “dependência” do Vasco no Brasileirão.

O jovem de 19 anos tem números brilhantes, aliás. Afinal, atuou em apenas nove partidas. De um total de 27 pontos, o Gigante da Colina conquistou 20 com JP em campo. Ou seja: com o garoto atuando (como titular ou reserva), o Vasco conquistou 74% de seus pontos na tabela. Piton, por sua vez, ajudou a garantir 19 dos 27 pontos do time, ou seja, 70,3%.