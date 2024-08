Estêvão é relacionado no Palmeiras para duelo contra o Botafogo, pela Libertadores

Todavia, Dudu, Mayke, Piquerez e Bruno Rodrigues seguem no departamento médico. O ataque palmeirense deve ser formado por Flaco López e Rony.

Veja os relacionados do Palmeiras

Goleiros: Weverton, Lomba e Mateus

Zagueiros: Gustavo Gómez, Murilo, Vitor Reis e Naves

Laterais: Caio Paulista, Vanderlan, Giay e Marcos Rocha

Meias: Felipe Anderson, Rômulo, Maurício e Raphael Veiga

Volantes: Zé Rafael, Aníbal Moreno, Fabinho e Gabriel Menino

Atacantes: Estêvão, Rony, Luighi, Flaco López e Lázaro

As equipes do Botafogo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (14), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, no Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília). O jogo de volta será na próxima semana, no Allianz Parque.