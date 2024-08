Diretor do São Paulo indica fim das negociações com Thiago Mendes

A chegada de Thiago Mendes ao São Paulo não deve mais acontecer. Afinal, o diretor de futebol, Carlos Belmonte, declarou estar pessimista quanto a um desfecho positivo na negociação. O dirigente afirmou que o Al Rayyan, clube do volante, já recusou duas propostas do Tricolor.

O clube árabe pede cerca de 6 milhões de euros (R$ 36 milhões) para liberar o brasileiro. No entanto, o São Paulo considera o valor muito acima do que pode pagar. Afinal, o volante tem contrato somente até maio de 2025.

Entre 2015 a 2017, quando defendeu as cores do Tricolor Paulista, Thiago Mendes participou de 142 jogos, com 11 gols marcados e 11 assistências. Diante dos números obtidos, o jogador ganhou o respeito da torcida e espera voltar para melhorar as estatísticas e, quem sabe, tornar-se um ídolo.

Diretor do São Paulo fala de outras negociações

Carlos Belmonte confirmou a contratação do zagueiro Ruan por empréstimo de uma temporada junto ao Sassuolo, da Itália. O dirigente revelou ainda que a lateral esquerda é uma prioridade no São Paulo, afinal a equipe conta apenas com Welington e o jovem Patrick. Vale lembrar que o primeiro já assinou pré-contrato com o Southamtpton, da Inglaterra, e deixará o Morumbis em dezembro.