Coritiba anuncia a contratação de Zé Gabriel, ex-Vasco

Após perder espaço no Cruz-Maltino, volante de 25 anos chega para um empréstimo até o fim de 2024; Coxa Branca quer mais um reforço

O Coritiba oficializou a contratação do volante Zé Gabriel, de 25 anos. O anúncio ocorreu na noite desta terça-feira (13) através das redes sociais do clube.

O jogador é oriundo do Vasco, com quem tem contrato até o fim de 2024. A equipe carioca cedeu por empréstimo o volante, que fica até dezembro no Couto Pereira. Depois, terá futuro livre.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Último remanescente da ‘Batalha de Itu’, Zé Gabriel era o mais longevo do Vasco