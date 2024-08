Cobiçado, Nico Williams assume camisa 10 do Athletic Bilbao

Jogador usará número que foi, por oito temporadas, do meio campista Iker Muniain e deve permanecer no clube basco

Apesar do interesse de vários clubes por seu futebol, Nico Williams deu mais sinais de que pretende permanecer no Athletic Bilbao para a temporada 24/25. Assim, o jogador assumiu a camisa 10 do time, que por oito temporadas pertenceu ao meio campista Iker Muniain.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Durante a atual janela de transferências, Barcelona e Paris Saint-Germain demonstraram interesse no atleta, que se destacou na Eurocopa, com a camisa da Espanha. A antiga numeração de Nico, a 11, passa a ser do também atacante Álvaro Djaló.