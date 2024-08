Champions: Lille vence Fenerbahçe na prorrogação e vai disputar playoff

O Lille vai disputar o playoff da Champions, o último mata-mata antes da fase de grupos. Um gol de pênalti marcado pelo canadense Jonathan David na prorrogação garantiu o empate por 1 a 1 contra o Fenerbahçe, nesta terça-feira (13), na prorrogação, e eliminou o time comandado pelo experiente técnico José Mourinho. No tempo regulamentar, um gol contra marcado por Diakité, nos acréscimos, havia confirmado a vitória dos turcos e forçado a prorrogação.

Dessa maneira, o Lille avança de fase com placar agregado de 3 a 2, após o triunfo por 2 a 1 na partida de ida, e agora aguarda o adversário no playoff que garante uma vaga na fase de grupos da Champions 2024/25. Assim, os duelos serão disputados na próxima semana, ainda com horários a confirmar.

Por outro lado, o investimento do Fenerbahçe para a temporada, sob o comando do recém-chegado José Mourinho, foi por água abaixo. No entanto, o clube turco ainda poderá disputar as fases preliminares da Liga Europa.