CBF homenageia personagens da Seleção feminina em celebração da medalha de prata

A CBF promoveu um dia marcante para as jogadoras da Seleção Brasileira feminina, na última segunda-feira (12). Isso porque depois de desembarque no Rio de Janeiro, as atletas receberam homenagens na sede da instituição pela campanha na Olimpíada, que garantiu a medalha de prata. Houve também uma cerimônia de comemoração com show de Ludmilla.

Além das jogadoras, o evento contou com a presença de membros da comissão técnica da equipe brasileira, familiares, amigos e funcionários da CBF. A celebração ocorreu em um clube na Barra da Tijuca, Zona Oeste da Cidade Maravilhosa. A cantora Marvvila também foi convidada para se apresentar na comemoração.