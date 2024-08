Ancelotti responde sobre Vini Jr no futebol árabe e se Real Madrid teme saída

Treinador nega possibilidade e enaltece projeto do clube merengue, independentemente da chegada ou saída de qualquer jogador

O técnico Carlo Ancelotti respondeu nesta terça-feira (13) sobre as chances de Vini Jr sair do Real Madrid para atuar no futebol da Arábia Saudita. O italiano, contudo, não fez alarde em relação ao assunto.

Em meio às especulações sobre uma possibilidade de transferência do brasileiro para o Al-Ahli, o comandante do time merengue afirmou que o atacante tem o foco em seguir no clube madridista.

“Não há absolutamente nada. Só há especulação, neste momento do mercado, que fecha em 31 de agosto. Só há especulação. Portanto, nada mais. Ele está aqui, quer estar aqui, quer dar o seu melhor e ajudar o Real Madrid, como tem feito nos últimos anos”, disse.