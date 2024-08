Veja quanto Flamengo ganharia na venda de Vini Jr pelo Real Madrid

Um dos maiores nomes do futebol mundial, Vini Jr, do Real Madrid, entrou na mira do futebol árabe. O Fundo de Investimento da Arábia Saudita fez uma proposta bilionária para o atacante, que começou a carreira no Rubro-Negro. Assim, o clube carioca ganharia uma bolada caso a negociação avance.

A proposta pelo jogador do Real Madrid seria o maior contrato da história do esporte. A ideia era contar com o craque no Al-Ahli e que ele fosse o embaixador do país até a Copa do Mundo de 2034. Os Merengues, contudo, só aceitam negociar pelo valor da multa rescisória: 1 bilhão de euros (cerca de R$ 6 bilhões), porém os sauditas querem dialogar. No entanto, de acordo com o portal “The Athletic“, o brasileiro recusou a oferta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Por ser o clube formador, o Flamengo receberia por essa negociação por meio do mecanismo de solidariedade criado pela Fifa. Assim, com direito a 2,5% do valor total da transferência, o Rubro-Negro lucraria em torno de R$ 150 milhões nessa negociação.