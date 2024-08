Vasco tem apenas um suspenso para próxima rodada do Brasileirão

O Vasco tem um desfalque conhecido para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, um dos heróis da vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, no último sábado (10), levou o terceiro amarelo da série e não enfrenta o Criciúma, no domingo (18).

Trata-se de Victor Luís, autor do segundo gol no triunfo cruz-maltino no Nilton Santos. Ainda no primeiro tempo do clássico, o lateral-esquerdo apelou e derrubou Arias com falta próximo à área, recebendo o que foi o primeiro cartão amarelo do jogo.

