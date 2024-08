Treinador do Benfica revela desejo de David Neres de deixar o clube

Depois da derrota do Benfica para o Famalicão, por 2 a 0, na estreia do Campeonato Português, o técnico Roger Schmidt confirmou que David Neres está de saída do clube. De acordo com o comandante, o brasileiro, ex-São Paulo, pediu para deixar os Encarnados após dois anos. Ele, portanto, tem negociações avançadas com o Napoli, da Itália.

“Posso confirmar que David Neres quer sair. Há conversas concretas com o novo clube. Os clubes estão em contato e preciso de jogadores que se esforcem ao máximo”, afirmou Roger Schmidt.