Seleção feminina é convocada para a Copa do Mundo Sub-20. Veja a lista!

A técnica Rosana Augusto convocou, nesta segunda-feira (12), as 21 jogadoras que disputarão a Copa do Mundo Feminina Sub-20. A competição, que acontecerá na Colômbia, tem início no dia 31 de agosto e vai até 22 de setembro.

A Seleção Brasileira está no Grupo B, ao lado de Canadá, Fiji e França. A estreia da Canarinho será no dia 31 contra Fiji, às 20h (de Brasília), no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín.