Seleção Feminina desembarca no Rio de Janeiro após a prata

A Seleção Brasileira Feminina de futebol desembarcou neste domingo (11), no Aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro. A delegação deixou Paris na tarde do mesmo domingo e retornou ao Brasil em voo fretado da CBF. As meninas retornaram com uma medalha olímpica após 16 anos.

No sábado (10), o Brasil perdeu para os Estados Unidos na final do futebol feminino dos Jogos Olímpicos e ficaram com a medalha de prata. A última vez que as brasileiras retornaram com alguma premiação, também foi com a prata, mas nas Olímpiadas de Pequim, em 2008.