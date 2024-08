São Paulo fecha a contratação do zagueiro Ruan

Zagueiro assina contrato por um ano de empréstimo com o São Paulo e chega para fortalecer o sistema defensivo de Luis Zubeldía

Nesta segunda-feira (12), o São Paulo acertou a contratação do zagueiro Ruan, que estava no Sassuolo, da Itália. O acordo tem duração de um ano e, ao término do período, o Tricolor tem a prioridade da compra.

Revelado pelo Grêmio, Ruan foi negociado com o futebol italiano em 2021. Ao longo de três temporadas no cálcio, le participou de 64 jogos, levou 15 cartões amarelos e adquiriu experiência o Velho Continente. O seu contrato com o Sassuolo vai até junho de 2026.