Santos acerta a contratação do atacante Wendel Silva, do Porto

O Santos avançou, nesta segunda-feira (12), na contratação do atacante Wendel Silva. O jogador chegará ao Peixe por empréstimo de um ano, com opção de compra ao final do vínculo.

Wendel, aliás, deve desembarcar no Brasil ainda nesta semana para realizar os exames médicos e ser apresentado oficialmente ao Santos. O atacante não tinha espaço no time principal do Porto e atuava na equipe B portuguesa.

Wendel brilhou pelo Porto B

Na equipe secundária do Porto, Wendel marcou 18 gols e deu oito assistências em 30 partidas. No Brasil, ele começou sua carreira no Flamengo, defendeu o Leixões, Covilhã, e chegou ao Porto em 2022. No peixe, o atacante disputará posição contra Wiilian, Patati e Julio Furch.