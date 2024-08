Roger destaca indignação do Inter como motivação para garantir o empate

Colorado saiu na frente do Athletico, sofreu a virada e conseguiu o empate já nos acréscimos. Gaúchos estão a um ponto do Z4

Apesar da fase negativa no Campeonato Brasileiro, o Internacional demonstrou reação em seu compromisso passado. Isso porque garantiu o empate em 2 a 2 com o Athletico pela 22ª rodada do torneio, no Beira-Rio, no último domingo (11). A equipe gaúcha conseguiu marcar primeiro, sofreu a virada e conseguiu o empate já nos acréscimos com o atacante Wanderson.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Colorado teve a segunda semana consecutiva livre apenas para treinos. Mesmo assim, o técnico Roger Machado teve que superar alguns obstáculos. Principalmente os atletas que foram ausências do duelo por estarem envolvidos em negociações. Como é o caso do lateral-direito Bustos, que foi vendido para o River Plate, da Argentina. Além disso, preservou o zagueiro Vitão que está em tratativas com o Real Betis, da Espanha.