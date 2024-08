Possível nova terceira camisa do São Paulo vaza nas redes sociais

Uniforme será divulgado pela New Balance ainda nesta semana e vai homenagear o torcedor do Tricolor Paulista

Vazou nesta segunda-feira (12), nas redes sociais, a possível nova terceira camisa do São Paulo. O uniforme será lançado pela New Balance, fornecedora esportiva do Tricolor Paulista, ainda nesta semana. Contudo, fotos da camiseta começaram a circular no “X”, antigo Twitter.

O modelo, majoritariamente preto, tem manchas vermelhas. Elas estariam simulando a cor das fumaças usadas pelos torcedores do São Paulo em momentos como a recepção do ônibus no Morumbis. Inclusive, a ação de marketing do novo uniforme iniciou sua divulgação neste domingo (11).