Plata fica fora de jogo no Qatar e aumenta rumores no Corinthians

Atacante é prioridade do Timão nesta janela de transferência, interagiu com alguns torcedores nos últimos dias e tem interesse na transferência

O atacante Gonzalo Plata mexeu com os ânimos dos torcedores do Corinthians neste final de semana. O jogador, que ficou fora do último jogo do Al-Sadd, decidiu interagir com alguns adeptos nas redes sociais e aumentou a expectativa por sua chegada. O Timão coloca o equatoriano como uma prioridade, mas prega cautela nas negociações neste momento.

No sábado, o equatoriano de 23 anos foi desfalque na partida contra o Al-Shamal, pelo campeonato do Qatar, Segundo o Al-Sadd, Plata está machucado. Contudo, sua ausência aumentou os rumores de uma saída. Além disso, o jogador começou a seguir a página do Corinthians no Instagram e até respondeu alguns comentários.