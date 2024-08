Pivô de separação de Yuri Lima e Iza se manifesta sobre reaproximação do ex-casal

Kevelin Gomes usou as redes sociais para opinar sobre as notícias recentes do convívio entre a cantora e o ex-jogador do Mirassol Crédito: Jogada 10

Kevelin Gomes, pivô da separação de Yuri Lima e Iza, voltou a citar o ex-casal em suas redes sociais. A produtora de conteúdo adulto mostrou-se entusiasmada com uma possível reconciliação entre os dois e disse torcer para o caso ter servido de lição para o ex-jogador do Mirassol. O assunto retornou à pauta após assessoria de imprensa da cantora confirmar a reaproximação da artista com o atleta, que tem acompanhado a reta final da gravidez de Nala. A produtora de conteúdo falou sobre a reaproximação no último domingo (11), após ser questionada por um seguidor. "O Yuri voltou a frequentar a casa de Iza. Você torce para eles se acertarem?", indagou o internauta. "Com certeza. Que fique de aprendizado e nunca mais sacaneie a esposa", respondeu Kevelin. Pivô da separação, Kevelin Gomes atua como produtora de conteúdo adultos nas redes sociais e recebe cerca de R$ 60 mil por mês. Ela, inclusive, negou que tenha tentado vender prints de suas conversas com Yuri por R$ 30 mil: "Para quê eu ia brigar por esse valor?".

Yuri Lima e Iza se reaproximam A assessoria de imprensa de Iza confirmou os rumores de uma reaproximação entre a cantora e Yuri Lima. No entanto, segundo o comunicado, a presença do jogador na casa da artista se restringe aos cuidados e a participação dele nesta reta final de gravidez de Nala, primeira filha do ex-casal. “Durante a gestação, eles se viram pouco por causa das agendas corridas, mas isso já era planejado. Então agora que Iza entra no oitavo mês da gravidez, é hora de acompanhar os últimos exames e finalizar da forma mais tranquila possível depois de tudo que aconteceu”, esclareceu a assessoria. A reaproximação ocorreu um mês após o fim do relacionamento entre os dois. Iza anunciou o término de seu namoro no dia 10 de julho, através de um vídeo em que revelou a traição por parte de Yuri Lima. O jogador estava em campo no momento da publicação e soube do fim da relação pelo registro divulgado no perfil da artista.