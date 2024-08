Palmeiras volta a marcar em cima do Flamengo, no Maracanã, após seis anos

Verdão não balançava as redes do Rubro-Negro como visitante desde 2018. Garoto Luighi encerrou o jejum alviverde

O Palmeiras ficou no empate em 1 a 1 com o Flamengo neste domingo (11), no Maracanã, pela 22° rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado não era o que o plantel e a comissão técnica queriam, mas o Verdão conseguiu um feito que não acontecia há seis anos. Marcar um gol no Rubro-Negro no Estádio Mário Filho.

A última vez que o Palmeiras marcou um gol no Flamengo, no Maracanã, aconteceu em 2018. Pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano, as equipes empataram em 1 a 1, mesmo placar do último embate. Dudu abriu o placar para o Verdão, e Moreno deixou tudo igual para o Rubro-Negro.