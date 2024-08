Palmeiras inicia preparação para duelo contra o Botafogo na Libertadores

O camisa 9 participou do treino no campo ainda com restrições em decorrência do trauma sofrido no olho na semana passada. Assim, ele ainda é dúvida para o duelo contra o Botafogo, mas existe a expectativa que ele esteja na lista de relacionados. Além disso, Zé Rafael também treinou com o grupo no gramado, assim como o atacante Estêvão, que evoluiu na transição física após se recuperar de entorse no tornozelo esquerdo. Os dois também são aguardados para o embate no Nilton Santos.

Quem realmente está fora é Dudu. O atacante passou por exames que descartaram lesão, após ele sentir fortes dores na panturrilha direita. Contudo, ele deve se ausentar por até um mês e não encara o Botafogo.

Luighi vive expectativa por primeiro jogo de Libertadores pelo Palmeiras

Quem deve estar nos relacionados é Luighi, que marcou seu primeiro gol como profissional contra o Flamengo e busca repetir o feito na Libertadores.