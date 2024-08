Palmeiras: Dudu passa por exame e lesão é descartada

Nesta segunda-feira (12), o torcedor do Palmeiras recebeu uma notícia positiva sobre o atacante Dudu. O jogador relatou incômodo na panturrilha e não viajou com o elenco para encarar o Flamengo. Ao realizar exames, uma lesão no local foi descartada, mas permanece sem data para voltar aos gramados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Inicialmente, o técnico Abel Ferreira deu a informação que o jogador estava fora de combate por um mês. Porém, com a lesão não detectada, a esperança é que ele volte antes.