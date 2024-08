Meia do Olympiacos homenageia parente morta em queda de avião em Vinhedo

O jogador Daniel Podence, do Olympiakus, usou as redes sociais para lamentar a morte de Gracinda Marina Castelo da Silva, de 42 anos. A portuguesa, radicada no Brasil e familiar do meio-campista, é uma das vítimas da queda de um avião em Vinhedo, em São Paulo.

Em sua conta no Instagram, o português não especificou o grau de parentesco com Gracinda. Entretanto, demonstrou sua admiração e carinho pela familiar, que era professora da Universidade Tecnológica do Paraná e pré-candidata a vereadora na cidade de Toledo (PR), onde morava. Nélvio, marido dela, morreu no acidente juntamente com a esposa.