Mais sólido, Thiago Silva volta jogar Libertadores pelo Fluminense após 16 anos

Zagueiro participa da campanha do Tricolor em 2008, retorna mais sólido após passagem pela Europa e sonha com bicampeonato

Depois de estreia pelo Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, agora Thiago Silva volta a jogar uma partida de Libertadores pelo Fluminense após 16 anos. Nesta terça-feira, o experiente zagueiro com sólida passagem pela Europa estará presente contra o Grêmio, às 19h, no Couto Pereira, pela partida de ida das oitavas da competição.

A última vez que Thiago Silva entrou em campo por uma partida de Libertadores foi, justamente, na fatídica derrota para a LDU, em 2 de julho de 2008, no Maracanã, pela final final da competição. No jogo de ida, em Quito, no Equador, o Fluminense perdeu por 4 a 2. No Rio de Janeiro, o Tricolor venceu por 3 a 1, mas perdeu nos pênaltis.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Thiago Silva com Flu na Libertadores de 2008

Das 14 partidas do Flu, Thiago Silva esteve presente em 12 e foi importante durante a campanha. Com o zagueiro em campo, o Tricolor venceu oito, empatou e perdeu duas vezes. Além disso, o time fez 26 gols e sofreu apenas 13. Saldo positivo no saldo.