Kannemann é dúvida para jogo do Grêmio contra o Fluminense

Zagueiro do Tricolor Gaúcho deixa treino desta segunda-feira mais cedo e tem chance de ficar fora do primeiro jogo das oitavas da Libertadores

Em recuperação no Campeonato Brasileiro, o Grêmio agora foca no jogo contra o Fluminense, pelas oitavas de final da Libertadores. No entanto, o zagueiro Kannemann deixou o treino desta segunda mais cedo e por causa de dores musculares.

Kannemann retornou ao hotel da concentração cerca de uma hora antes dos companheiros, acompanhado do fisioterapeuta do clube, Henrique Valente. Não houve atualização do departamento médico do clube gaúcho sobre a situação do argentino. O defensor, aliás, já faz tratamento no hotel.