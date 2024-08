Jornalista afirma que nome do Colo-Colo tem exagerado nas festas

Às vésperas das oitavas de final da Libertadores, um jornalista chileno acusou nome do Colo-Colo de ser um verdadeiro problema para seus vizinhos. Isso porque o atleta que não teve seu nome revelado estaria dando constantes festas em sua residência toda vez que o Cacique vence uma partida.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Em seu canal no YouTube, Juan Cristóbal Guarello fez críticas fortes ao desempenho tanto dos Albos como da Universidad de Chile no clássico do último fim de semana. No Estádio Nacional, os rivais da capital andina ficaram no 0 a 0. Nesse sentido, ele chegou a dizer que a qualidade do jogo simboliza o momento técnico do futebol no país: