João Victor celebra jogada do segundo gol do Vasco: ‘Consagrar nossa vitória’

Zagueiro se recupera de uma lesão no joelho, entra na etapa final contra o Fluminense e participa do lance do gol de Victor Luís

De fora desde o dia 29 de junho por causa de uma lesão no joelho direito, João Victor, do Vasco, retornou aos gramados e teve boa atuação na vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense. Assim, o defensor, que entrou no segundo tempo no Nilton Santos, participou da jogada do segundo gol e revelou uma brincadeira do goleado Vegetti.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Aos 19, o defensor se antecipou para roubar a bola no meio-campo e, em seguida, cruzou para o argentino finalizar dentro da área e parar em Fábio. No rebote, o lateral-esquerdo Victor Luís sacramentou o triunfo e eliminou qualquer chance de reação do arquirrival.