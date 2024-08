João Cancelo, do Manchester City, passeia em shopping com camisa do Corinthians

Lateral-direito é visto por brasileiro em Lisboa com uniforme do Timão e brinca sobre defender o clube paulista

O lateral-direito da Seleção de Portugal, João Cancelo, divertiu a torcida do Corinthians ao aparecer em um shopping em Lisboa com a camisa do Timão. Um torcedor que mora na Europa registrou o momento.

Curiosamente, Matheus de Oliveira, torcedor do Grêmio, encontrou João Cancelo no shopping. O lateral usava uma camisa do Timão, número 1, modelo da temporada 2021/2022. O brasileiro contou em entrevista para a ESPN como foi o diálogo com o atleta do Manchester City.

