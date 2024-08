Inter terá o desfalque de Bruno Henrique contra o Juventude

O Inter terá um desfalque importante para o duelo contra o Juventude, nesta quarta-feira (14), em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Afinal, Bruno Henrique levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

O volante foi advertido pelo árbitro aos oito minutos do segundo tempo, por fazer falta em Fernandinho na intermediária. O jogador havia atuado como titular nas cinco partidas com o técnico Roger Machado. Inclusive, fez o gol no empate em 1 a 1 com o Palmeiras.