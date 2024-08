Inter de Milão renova contrato de Lautaro Martínez

Capitão e principal jogador do time italiano, assina até junho de 2029

A Inter de Milão anunciou, nesta segunda-feira (12), a renovação do contrato do atacante Lautaro Martínez, capitão e principal jogador da equipe. Em comunicado divulgado em seus canais oficiais, o clube informou que o artilheiro da Copa América 2024 assinou vínculo até junho de 2029. Além disso, a imprensa italiano indica que o argentino vai receber salário anual de 9 milhões de euros (R$ 54 milhões) mais bônus.

“O FC Internazionale Milano anuncia que chegou a um acordo para a extensão do contrato do jogador Lautaro Martínez: ele permanecerá com os nerazzurri até 30 de junho de 2029”, dizia a nota publicada pelo clube italiano.

Lautaro Martínez, de 26 anos, foi contratado em 2018 junto ao Racing, da Argentina, e tem sido um jogador fundamental para a Inter nas últimas seis temporadas. Isto porque o atacante contribuiu para a conquista de dois títulos do Campeonato Italiano, duas Copas da Itália e três Supercopas.